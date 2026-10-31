Previsão indica tempo firme e sem chuva neste fim de semana em Alegrete

O fim de semana será de tempo firme em Alegrete, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. A previsão indica temperaturas que podem chegar aos 29°C, conforme dados do site meteorológico Climatempo.

Neste sábado (31), os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. O dia será ensolarado, com possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. Durante a noite, o céu deve permanecer limpo.

Já no domingo (1º), a temperatura mínima prevista é de 5°C, enquanto a máxima pode alcançar 29°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade durante a tarde e à noite. Apesar disso, não há previsão de chuva.

Com isso, o fim de semana deve ser marcado pela ausência de precipitações e pela variação de temperaturas, especialmente entre as manhãs e as tardes.