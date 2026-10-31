Programa Saúde na Escola promove visita à sala odontológica da ESF Vera Cruz

-Como parte da programação da Semana de Saúde na Escola, os alunos do 2º ano da Escola Estadual Farroupilha realizaram uma visita à ESF Vera Cruz, onde conheceram a sala de atendimento odontológico.

A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes dos serviços de saúde oferecidos à comunidade, incentivando o cuidado com a saúde bucal e a adoção de hábitos saudáveis desde a infância.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço e compreender a importância da prevenção, da higiene bucal e das consultas regulares ao dentista.

A iniciativa integra as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), que busca fortalecer a parceria entre educação e saúde, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes.

A Escola Farroupilha agradece à equipe da ESF Vera Cruz pela acolhida e pela parceria na promoção da saúde e do bem estar das crianças.