Dia Mundial do Arroz – a cultura que mudou a economia de Alegrete e região na década dos anos 60

Neste Dia Mundial do Arroz, um dos alimento mais consumidos no mundo, o produtor e vice presidente o SRA de Alegrete, Caio Nemitz, traz a reflexão do quanto o cultivo deste grão mudou o perfil econômico da Região Fronteira Oeste.

Ele lembra que até o início da década dos anos 60 aqui em Alegrete e cidades vizinhas, o domínio era da criação de gado, de forma extensiva, e com a chegada de imigrantes ao Municípios iniciaram o cultivo do arroz que foi se expandindo. Em Alegrete, por exemplo, essa cultura deu uma nova cara aos campos com empregabilidade, pois, segundo Nemitz, o cultivo de arroz é o que mais emprega trabalhadores por hectare.

Ele disse, imaginem a Fronteira Oeste sem açudes ou barragem no verão. Com a irrigação das lavouras, a pecuária também se beneficiou, considera o produtor. E ainda surgiram as industrias do produto na cidade, que também empregam centenas de trabalhadores, cita.

Para competir com países produtores, o cultivo de arroz no Brasil exige cada vez mais maquinários modernos, de empresa multinacionais e que tem alto custo, assim como sementes, fertilizantes e herbicidas que somam o valor do cultivo.

Nemitz comentou que a vocação de quem trabalha na produção de alimentos não vai arrefecer e pode modificar ou diminuir a área, pois já enfrentaram outras crises e não será diferente agora. E que o desejo é de que as pessoas possam consumir e ter sempre arroz em seu prato e ser preparado nas mais variadas formas.

Maiores municípios produtores de arroz no RS (Dados do IRGA / Safra recente)

Dom Pedrito (1º colocado no ranking do IRGA)

(1º colocado no ranking do IRGA) São Gabriel (2º colocado)

(2º colocado) Alegrete (4º colocado geral / 3º na região arrozeira, com mais de 460 mil toneladas)

(4º colocado geral / 3º na região arrozeira, com mais de 460 mil toneladas) Rosário do Sul (3º colocado no ranking do IRGA)

(3º colocado no ranking do IRGA) Uruguaiana (destaque em volume e valor de produção)

(destaque em volume e valor de produção) Santa Vitória do Palmar (destaque em área plantada e valor da produção)

(destaque em área plantada e valor da produção) Itaqui

Camaquã

Arroio Grande

São Borja.

Principais dados sobre a economia e o arroz em Alegrete:

Participação no PIB local: O cultivo do cereal historicamente responde por aproximadamente 20% da riqueza gerada no município.

O cultivo do cereal historicamente responde por aproximadamente 20% da riqueza gerada no município. Peso da Agropecuária: No Valor Adicionado Bruto (VAB) geral da economia local, a agropecuária como um todo responde por cerca de 39,4% , consolidando a cidade com um dos maiores PIBs agropecuários do Rio Grande do Sul.

No Valor Adicionado Bruto (VAB) geral da economia local, a agropecuária como um todo responde por cerca de , consolidando a cidade com um dos maiores PIBs agropecuários do Rio Grande do Sul. Volume de Produção: Alegrete figura consistentemente entre os maiores produtores do cereal no estado e no país, cultivando mais de 48 mil a 52 mil hectares de arroz irrigado e colhendo centenas de milhares de toneladas por safra (por exemplo, mais de 508 mil toneladas na safra de 2025)

Foto: Irga