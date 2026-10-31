Dia Mundial do Arroz – a cultura que mudou a economia de Alegrete e região na década dos anos 60

31 de outubro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Neste Dia Mundial do Arroz, um dos alimento mais consumidos no mundo, o produtor e vice presidente o SRA de Alegrete, Caio Nemitz, traz a reflexão do quanto o cultivo deste grão mudou o perfil econômico da Região Fronteira Oeste.

Ele lembra que até o início da década dos anos 60 aqui em Alegrete e cidades vizinhas, o domínio era da criação de gado, de forma extensiva, e com a chegada de imigrantes ao Municípios iniciaram o cultivo do arroz que foi se expandindo. Em Alegrete, por exemplo, essa cultura deu uma nova cara aos campos com empregabilidade, pois, segundo Nemitz, o cultivo de arroz é o que mais emprega trabalhadores por hectare.

Ele disse, imaginem a Fronteira Oeste sem açudes ou barragem no verão. Com a irrigação das lavouras, a pecuária também se beneficiou, considera o produtor. E ainda surgiram as industrias do produto na cidade, que também empregam centenas de trabalhadores, cita.

Para competir com países produtores, o cultivo de arroz no Brasil exige cada vez mais maquinários modernos, de empresa multinacionais e que tem alto custo, assim como sementes, fertilizantes e herbicidas que somam o valor do cultivo.

Nemitz comentou que a vocação de quem trabalha na produção de alimentos não vai arrefecer e pode modificar ou diminuir a área, pois já enfrentaram outras crises e não será diferente agora. E que o desejo é de que as pessoas possam consumir e ter sempre arroz em seu prato e ser preparado nas mais variadas formas.

Maiores municípios produtores de arroz no RS (Dados do IRGA / Safra recente)

  • Dom Pedrito (1º colocado no ranking do IRGA)
  • São Gabriel (2º colocado)
  • Alegrete (4º colocado geral / 3º na região arrozeira, com mais de 460 mil toneladas)
  • Rosário do Sul (3º colocado no ranking do IRGA)
  • Uruguaiana (destaque em volume e valor de produção)
  • Santa Vitória do Palmar (destaque em área plantada e valor da produção)
  • Itaqui
  • Camaquã
  • Arroio Grande
  • São Borja.

Principais dados sobre a economia e o arroz em Alegrete:

  • Participação no PIB local: O cultivo do cereal historicamente responde por aproximadamente 20% da riqueza gerada no município.
  • Peso da Agropecuária: No Valor Adicionado Bruto (VAB) geral da economia local, a agropecuária como um todo responde por cerca de 39,4%, consolidando a cidade com um dos maiores PIBs agropecuários do Rio Grande do Sul.
  • Volume de Produção: Alegrete figura consistentemente entre os maiores produtores do cereal no estado e no país, cultivando mais de 48 mil a 52 mil hectares de arroz irrigado e colhendo centenas de milhares de toneladas por safra (por exemplo, mais de 508 mil toneladas na safra de 2025)

Foto: Irga

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