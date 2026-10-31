Halloween ganha espaço no calendário de comemorações e movimenta tendências em Alegrete

Celebrado neste sábado, 31 de outubro, Dia das Bruxas reúne fantasias, maquiagem, decoração temática, doces e festas. Influência das redes sociais e da cultura pop amplia o interesse pela data, que também abre oportunidades para o comércio e atividades de integração.

O clima de Halloween toma conta do calendário de outubro e ganha cada vez mais espaço entre as comemorações populares no Brasil. Celebrado em 31 de outubro, o tradicional Dia das Bruxas reúne elementos de fantasia, criatividade, entretenimento e diversão, conquistando diferentes públicos. Em Alegrete, a data também representa uma oportunidade para observar as tendências que acompanham a celebração e suas possibilidades de integração com o comércio, as escolas, os espaços de convivência e as atividades culturais.

Conhecido pelas tradicionais fantasias de bruxas, vampiros, fantasmas e monstros, o Halloween passou por transformações ao longo dos anos. Atualmente, a comemoração vai muito além das brincadeiras infantis e também envolve jovens e adultos, que encontram na data uma oportunidade para participar de festas temáticas, produzir maquiagens especiais, decorar ambientes e compartilhar registros nas redes sociais.

A influência de filmes, séries, jogos eletrônicos e personagens populares tem contribuído para renovar o interesse pela comemoração. As referências da cultura pop aparecem nas fantasias, nos acessórios e nas produções criativas, misturando o terror tradicional com elementos de humor, nostalgia e imaginação.

Tendências do Halloween em 2026

Neste ano, as tendências apontam para uma comemoração cada vez mais diversificada. Além das tradicionais fantasias assustadoras, ganham espaço produções inspiradas em personagens do cinema, animações, séries e jogos.

Entre as principais referências estão:

Terror clássico: bruxas, vampiros, zumbis, esqueletos e fantasmas continuam entre os símbolos mais tradicionais.

bruxas, vampiros, zumbis, esqueletos e fantasmas continuam entre os símbolos mais tradicionais. Cultura pop: personagens de filmes, séries, desenhos e jogos inspiram fantasias e caracterizações.

personagens de filmes, séries, desenhos e jogos inspiram fantasias e caracterizações. Maquiagem artística: pinturas faciais, efeitos especiais, cicatrizes cenográficas e caracterizações criativas ganham destaque.

pinturas faciais, efeitos especiais, cicatrizes cenográficas e caracterizações criativas ganham destaque. Decoração temática: abóboras, teias de aranha, morcegos, caveiras, iluminação especial e ambientes sombrios ajudam a criar o clima da comemoração.

abóboras, teias de aranha, morcegos, caveiras, iluminação especial e ambientes sombrios ajudam a criar o clima da comemoração. Halloween divertido: versões coloridas, fantasias engraçadas e personagens lúdicos conquistam espaço, especialmente entre as crianças.

versões coloridas, fantasias engraçadas e personagens lúdicos conquistam espaço, especialmente entre as crianças. Produção artesanal: acessórios e fantasias confeccionados em casa permitem criatividade e economia, com reaproveitamento de roupas e materiais.

Outra tendência é a ampliação das comemorações para além das festas presenciais. Fotografias, vídeos, desafios e maquiagens publicados nas redes sociais ajudam a difundir ideias e inspirar novas produções.

A data também movimenta oportunidades para o comércio

O crescimento do interesse pelo Halloween abre possibilidades para diferentes segmentos do comércio e dos serviços. Lojas de roupas, papelarias, estabelecimentos de artigos para festas, supermercados, confeitarias e profissionais de maquiagem podem aproveitar a temática para desenvolver produtos e experiências especiais.

Fantasias, máscaras, acessórios, doces, bolos decorados, chocolates e itens de decoração integram as categorias associadas à comemoração.

Uma pesquisa exclusiva da Globo sobre o Halloween 2026 aponta que 51% dos entrevistados concordam que a data está se tornando cada vez mais popular entre os brasileiros. O levantamento também mostra que 55% percebem que a comemoração deixou de ser direcionada principalmente às crianças e vem conquistando jovens e adultos.

O interesse por fantasias e acessórios temáticos foi apontado por 30% dos entrevistados, enquanto 27% demonstraram interesse por decoração e artigos para festas.

Os dados indicam que o Halloween vem ampliando sua presença no comportamento de consumo e criando oportunidades para pequenos negócios. Em Alegrete, a temática pode ser explorada por empreendedores locais com produtos personalizados, doces especiais, decoração criativa e divulgação de experiências voltadas à comunidade.

Escolas e famílias também entram no clima

O ambiente escolar é outro espaço em que a temática pode ser trabalhada de maneira educativa e recreativa. Atividades envolvendo fantasias, contação de histórias, desenhos, oficinas de decoração e brincadeiras permitem abordar a criatividade, a expressão artística e o contato com outras culturas.

Para as crianças, a comemoração representa uma oportunidade de interação e diversão. Já entre os adultos, festas temáticas e encontros entre amigos ampliam as possibilidades de participação.

Em casa, as famílias também podem organizar pequenas comemorações, preparar receitas temáticas e confeccionar enfeites utilizando materiais acessíveis e recicláveis.

Halloween e a valorização da cultura brasileira

Embora tenha forte influência da cultura norte-americana, o Halloween possui raízes históricas associadas a antigas celebrações europeias, especialmente ao festival celta Samhain, relacionado à passagem das estações e ao período das colheitas.

No Brasil, a comemoração divide o calendário de 31 de outubro com o Dia do Saci, data criada para valorizar o folclore nacional e personagens tradicionais como Saci-Pererê, Curupira, Iara, Boitatá e Cuca.

A coexistência das duas datas permite ampliar as possibilidades de atividades culturais e educativas, aproximando referências internacionais das tradições brasileiras.

Em Alegrete, a valorização do imaginário regional também pode abrir espaço para propostas criativas que envolvam personagens do folclore gaúcho, histórias populares e elementos da cultura local.

Uma comemoração que combina criatividade, diversão e oportunidades

Mais do que uma data marcada por fantasias e símbolos assustadores, o Halloween representa uma manifestação cultural que vem se adaptando a diferentes realidades e públicos.

A expansão da comemoração demonstra como tendências internacionais podem ganhar novas interpretações no cotidiano brasileiro, envolvendo educação, entretenimento, comércio e convivência comunitária.

Neste 31 de outubro, a temática oferece diferentes possibilidades de participação para os alegretenses, seja por meio de fantasias, decoração, atividades familiares ou iniciativas comerciais e culturais. Entre sustos, doces e criatividade, o Dia das Bruxas segue ampliando seu espaço no calendário de celebrações.