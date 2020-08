Bandeira vermelha em Uruguaiana acende o alerta em Alegrete

Compartilhe









Na noite de ontem, o Prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, fez uma live onde esclareceu que o Município estava adotando as medidas da bandeira vermelha em razão da taxa de ocupação nos leitos UTI Covid-19 e também pelo aumento dos casos do novo coronavírus. Conforme declaração, Uruguaiana contava com apenas um leito de UTI Covid – 19 disponível.

O aumento no número de casos do novo coronavírus e de internações na UTI Covid-19 na Santa Casa levaram o município a adotar regras da Bandeira Vermelha a partir desta quarta-feira (12)- conforme declaração do Prefeito Ronnie.

Diante desse quadro e com o aumento dos casos positivos em Alegrete, a reportagem falou com o Prefeito Márcio Amaral para saber se essa seria uma das opções, para tentar conter a disseminação do vírus, na cidade. Segundo o Prefeito Márcio Amaral, Alegrete, apesar no número considerável de casos, não está com uma situação preocupante nos leitos UTI Covid. Conforme o boletim divulgado na noite de segunda pela Santa Casa, havia três pacientes dos 10 leitos disponíveis na UTI Covid-19. Quatro pacientes na Unidade Covid que tem oito leitos e nove pacientes no hospital de Campanha com 30 leitos. Até o momento, o Prefeito não vê como uma decisão que deva ser adotada. Mas tudo vai depender dos próximos dias e evolução dos casos, se continuar nesta ascenção.

O gestor Municipal também acrescentou que isso reforça seu entendimento de ter sido um dos primeiros a se posicionar junto à AMFRO contra o recurso para que houvesse o retorno para bandeira laranja. Não foi uma decisão precipitada e, sim, sensata.

Somente na noite de ontem(11), Alegrete registrou 23 novos casos positivos e 21 recuperados. Em 48h o Município contabilizou 48 novos casos chegando a 353 casos positivos.

Em uma postagem em sua rede social o Prefeito Márcio Amaral fez o seguinte desabafo:

” Seguimos firmes, seguimos fortes. Em um momento em que passamos por uma das maiores crises da história, cada ato nosso precisa ser extremamente medido e pensado, porque uma coisa está ligada a outra. Algo que parece muito simples ou uma pequena decisão afeta a vida de muita gente. E a gente precisa saber medir tudo, no momento certo, na hora certa. Estamos em meio a uma grande guerra: precisamos lutar contra o novo coronavírus, encontrar saídas para salvar a economia e manter os empregos de quem precisa sustentar suas famílias. Tudo isso sem o devido apoio dos governos estadual e federal. Mas não estamos aqui para dar “trela” aos faladores de plantão. Sabemos que vivemos um momento difícil, mas na gestão pública, eu, pelo menos, nunca tive momentos fáceis. Tudo é desafiador. Somos maiores do que este péssimo momento que atravessamos. Vamos superá-lo, juntos.”