Idosos fazem fila no PAM para revisão de cirurgia de catarata

Uma situação preocupante chegou à redação do PAT, neste dia 11, de que idosos estariam numa extensa fila no PAM central.

A reportagem foi ao local e verificou a situação de uma fila de idosos em um dos corredores do PAM.

Eles estavam esperando para a revisão da cirurgia de catarata com o médico que veio de Rosário do Sul. No total, são 64 pessoas que estavam de máscaras e na fila. Enquanto esperavam, uma das atendentes passava álcool gel nas mãos. O atendimento começou bem cedo e se estendeu até que todos fizessem a revisão do procedimento cirúrgico

Os bancos estavam afastados com a distância exigida.

Uma servidora disse que podiam ter deixado do lado de fora, mas cedo estava com chuva e frio e seria muito pior deixá-los expostos numa temperatura tão baixa, e que já que conseguiram fazer a cirurgia devem fazer suas revisões.

Tomamos todos os cuidados e como o médico vem só uma vez, eles precisam estar aqui, ponderou uma atendente.

O que eles pediram e alguns não observaram é que não entrassem acompanhados e aos que não fossem passar no médico, que saíssem.

Vera Soares Pedroso