Vídeo: Secretária de Saúde explica ações implementadas no combate ao coronavírus

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretária de Saúde Bianca Casarotto apresentou as ações desenvolvidas pela administração no combate a Covid-19. Antes de Alegrete contabilizar os primeiros casos da doença, as ações iniciaram através da rearticulação do sistema de saúde e da formação do Comitê de Combate à Covid-19, unindo forças com a sociedade civil e militar.

Entre as principais ações desenvolvidas estão a construção do hospital de campanha, anexo à Santa Casa de Alegrete, com 30 leitos clínicos, a implementação da Farmácia Móvel, com o intuito de minimizar a circulação de pessoas na Farmácia Municipal e a aquisição de 2.000 testes rápidos com os recursos oriundos dos governos federal e estadual. Também foram recebidos 3.180 testes rápidos do estado do Rio Grande do Sul, para a testagem da população com síndromes gripais e através de recurso da câmara de vereadores, repassado à Santa Casa. Os 100 mil reais foram aplicados na aquisição de testes RT-PCR para serem utilizados no gripário da Santa Casa e nos paciente internados com suspeitas de Covid-19.

