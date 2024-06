Barbarela mantém a mística dos anos 80

A banda Barbarela, fundada em 1970 pela família Spohr na cidade de Arroio do Meio-RS, continua com o mesmo pique e pegada musical. Seu repertório envolvente mescla muito romantismo e energia nas canções.

O show realizado neste fim de semana no clube Juventude em Alegrete, uma realização da Rádio Nativa FM, teve um clima de muitas emoções, devido à longa história da banda e suas várias passagens pela cidade. A apresentação foi uma simbiose de saudosismo com a execução de seus já consagrados hits, como “Só uma Canção”, “Sedução” e “Aldeia”, mesclados com as músicas atuais do bailão que arrastam os “bailarinos” pelos salões de baile em todo o sul do Brasil.

A banda Barbarela deixou saudade mais uma vez, e seus fãs já contam as horas, aguardando ansiosos por mais um retorno a Alegrete.

Barbarela segue sua trajetória de mais de 50 anos, agora com uma nova formação. Ivo Spohr e seu filho, o baixista Darlan Spohr, são os únicos remanescentes da formação original. Junto com eles, agora integram a banda o cantor Edson Leite, o trompetista Inácio Spohr, o baterista Ismael Spohr, o vocalista Kid Sangali e o guitarrista Rafael Haas.

Nesta quarta formação da banda, Ivo buscou criteriosas indicações para escolher os novos membros, visando manter a qualidade musical e instrumental que são marcas da banda há mais de meio século. A maior novidade é a chegada do ex-cantor Edson Leite. “O repertório não sofrerá mudanças. Nossas músicas vão do Teixeirinha ao Pink Floyd”, diz Ivo.