Inverno começa nesta quinta-feira com temperatura amena

O inverno está chegando. A estação começa nesta quinta-feira (20), especificamente às 17h51, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E, nesta estação do ano, os dias ficam mais curtos, além disso, as temperaturas caem de maneira brusca em Alegrete, tendo média de 12ºC no período.

Explicação:

Solstício – determina o começo do inverno e do verão. São os momentos em que a luz do Sol incide de forma mais intensa sobre um dos hemisférios. Com isso, os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno;

– determina o começo do inverno e do verão. São os momentos em que a luz do Sol incide de forma mais intensa sobre um dos hemisférios. Com isso, os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno; Equinócio – marca o início do outono e da primavera. Acontece quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração.

Então, no caso do início do inverno, que ocorre nesta semana, está para acontecer o solstício de inverno, momento de maior incidência de luz solar sobre o Hemisfério Norte, marcando o dia mais curto do ano no Hemisfério Sul.

Em Alegrete, durante a estação, percebemos alguns costumes aflorados. Agasalhos típicos da época como japonas, jaquetas, palas e mantas, são costumeiros durante o período. Já na culinária, comidas como, mocotó, feijão mexido, sopa, bergamota e quentão, são impulsionados no inverno.

Quanto a temperatura, as médias caem de maneira brusca no Município. Mínimas próximas a 0ºC são corriqueiras no período, geadas, também são marcas nas primeiras horas do dia durante o inverno. Além disso, doenças respiratórias como rinite, asma e pneumonia, têm seus picos durante a estação mais fria do ano.