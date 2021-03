Barbearia Vasconcellos: tradição e profissionalismo a serviço da comunidade alegretense

Compartilhe















A história da Barbearia Vasconcellos é alicerçada na humildade, coragem, determinação e força de vencer.

Tudo começou em meados de 2011, quando o barbeiro e empreendedor Edeson Vasconcellos viu a oportunidade de fazer um curso na região serrana. Na época morava em Carlos Barbosa, e ia 5 vezes por semana em Farroupilha em busca de aperfeiçoamento.

Encerrado o curso ele iniciou a trabalhar no ramo de barbearia, em Carlos Barbosa. No ano de 2016, resolveu voltar a terra natal e investiu na Joaquin Nabuco 23, num prédio alugado. No início não foi fácil. O corte era através de um espelho de um roupeiro e um móvel emprestado. Teve que vender o frigobar para cobrir as despesas.

Em 2017, o filho também barbeiro, foi trabalhar na barbearia e já conquistavam uma bela clientela, com um atendimento diferenciado. Conseguiu mais barbeiros renomados na cidade e montou uma equipe que de início superava 50 cortes de cabelos diários.

Com muito trabalho e empenho, a Barbearia Vasconcellos cresceu e desde 2018, vem evoluindo, se expandindo e os investimentos começaram acontecer.

Em 2019, já eram 8 profissionais, salas climatizadas com aberturas de filiais e concretizando os planos no ramo de barbearia. Com atendimentos na Zona Leste, General Vitorino e centro da cidade, a barbearia é referência no ramo.

A Vasconcellos prima também por ações sociais, atende crianças e adolescentes da Moradia Transitória, pessoas de baixa renda, cortes nas unidades militares e até em situação de rua e acamados.

Fotos tiradas antes do início da pandemia

Atualmente são mais de 15 famílias que tiram seus ganhos da rede Barbearia Vasconcellos, motivo de orgulho em ter a marca reconhecida, mantém a esperança de mais investimentos do empreendedor Edeson Vasconcellos.

A Vasconcellos foi a primeira barbearia a não fechar ao meio-dia e abrir exclusivamente em domingos e feriados, com no mínimo 3 barbeiros no atendimento.

Com a pandemia, os cuidados foram redobrados, e o ambiente obedece os protocolos sanitários. Os produtos são higienizados e o cliente conta com horários agendados, respeitando o distanciamento dentro das salas.

Com atendimento das 7h30min, até às 20h, cumprindo determinação do Decreto Estadual, a Vasconcellos retornou suas atividades nesta segunda-feira (22). Na Joaquim Nabuco 23 e Avenida Tiaraju 622 e General Vitorino 461, os profissionais já estão à sua espera.