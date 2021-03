Movimento é intenso na retomada das atividades comerciais em Alegrete

Compartilhe















Após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) derrubar no último domingo (21), a liminar que impedia o funcionamento do comércio e serviços a partir desta segunda-feira (22), o comércio em Alegrete retomou as atividades nesta manhã.

Logo cedo já foi visível o movimento nas ruas centrais da cidade. Assim que as primeiras cortinas começaram a serem erguidas se intensificou o ritmo de clientes nas lojas e pessoas circulando na zona central. A decisão que impedia o retorno da cogestão havia sido dada pelo Juiz de Direito Eugênio Couto Terra, da 10ª Vara da Fazenda Pública Foro Central de Porto Alegre, na sexta-feira (19).

O governo do Rio Grande do Sul publicou, na tarde de domingo (21), o novo decreto que permite a retomada do sistema de cogestão dentro do Distanciamento Controlado.

Além de permitir aos municípios adaptarem seus protocolos à realidade local, o documento prorroga a suspensão de atividades não essenciais entre 20h e 5h nos dias úteis e durante todo fim de semana e feriados.

Conforme o prefeito Márcio Fonseca do Amaral adiantou em entrevista ao Portal Alegrete Tudo, o município vai seguir à risco o que tange o Decreto Estadual. As novas medidas iniciaram a meia-noite desta segunda-feira e são válidas até as 23h59min do dia 4 de abril.

Confira o decreto estadual na íntegra clicando no link:

https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos//decreto-55799-21mar21.pdf

Júlio Cesar Santos