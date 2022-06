Barraca São Francisco, empresa alegretense que atua na comercialização de lãs

Share on Email

A Barraca São Francisco é uma empresa familiar que segue o propósito de atender seus clientes de forma séria e comprometida, ensinamentos repassados de pai para filho. O fundador Jorge Costiti (in memoriam) deixou o legado ao filho Vladimir Costiti que desde muito cedo acompanhou o pai na “lida” e há dez anos tomou à frente dos negócios, cumprindo com excelência os ensinamentos do pai.



Barraca São Francisco atua no segmento atacadista na comercialização de lãs. É uma empresa genuinamente alegretense e após ter atuado tantos anos na região, inaugurou sua sede aqui, no dia 1º de setembro de 2021 e desde então vem desenvolvendo um trabalho dedicado à preservar a qualidade no atendimento, na seleção dos produtos, na fidelização, conquistando novos clientes, investindo e acompanhando a evolução.



A comercialização de lã é essencial para a produção de cobertores e mantas, tapeçarias, produtos com utilização na medicina, isolamentos térmicos e acústicos e muitos outros. Uma grande riqueza da nossa região que é exportado para o mundo.



A empresa compra o produto e revende para diversos lugares e os mesmos promovem a exportação.

Vladimir atua no segmento juntamente com sua esposa Diéssica Mick, responsável pelo marketing e administrativo da empresa.



Na última semana, a Barraca São Francisco esteve presente na Fenovinos (no Parque Dr. Lauro Dorneles), sendo a única empresa do segmento a participar e ter produtos arrematados.

Barraca São Francisco – A serviço do produtor rural!

Endereço: Alcídes Barbosa da Fontoura, 23 4 – Bairro Gamino

Telefone/ whatsapp: 55 9 9657 0998

Facebook: Barraca São Francisco – Alegrete/RS

Instagram: @saofranciscobarraca

Aline Menezes