Batalha de Hip Hop leva bom público ao Porto dos Aguateiros

Com coordenação do efervescente movimento cultural Roubando a Cena, em parceria com o ativista cultural e jornalista Paulo Berquó, a tarde no Porto foi marcada pela proliferação da arte das rimas.

A Batalha da Praça da Juventude já havia sido um sucesso. A partir de então, o movimento apoiou a Batalha da Várzea, o Game of Skate em frente ao Centro Cultural e agora realizou esse grande evento no Porto dos Aguateiros.

A Prefeitura tem emprestado apoio, através da Diretoria de Cultura, da Secretaria de Infraestrutura e da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Os organizadores agradecem a cada um que foi ao Parque dos Aguateiros e impregnou de energia a tarde de domingo, seja rimando ou aplaudindo os artistas.

Fotos: reprodução