Mercomix é sucesso e leva mais 15 mil visitantes em quatro dias de Feira

A Mercomix 2023, levou um grande público na edição deste ano, realizada na Praça Central de Manoel Viana. A organização do evento estima um público superior a 15 mil visitantes que puderam desfrutar de diversas áreas como: cultural, gastronômica e artística.

O primeiro dia de atrações, contou com a tradicional abertura do evento que contou com a presença de autoridades municipais, Deputados e Prefeitos de cidades vizinhas. A abertura da Feira teve o intuito de situar os visitantes e apresentar as atrações que fariam parte do cronograma de atividades do Mercomix.

Além dos shows, a Feira contou com praça de alimentação, área de playground e pavilhão de comércio. A Mercomix tornou-se marca de uma grande Feira, cuja realização proporciona o fomento do comércio local, assim como, o incentivo à cultura, educação e o turismo de Manoel Viana.

Durante os quatro dias de evento, notou-se uma grande aceitação entre os visitantes e os trabalhadores da Feira. Uma empresária que foi até o evento relatou a redação do PAT elogiando a estrutura do evento,” ótima logística, fácil acesso a todas áreas, parabéns a comissão organizadora pela excelente Feira”, disse a trabalhadora.

A comissão organizadora do evento, em parceria com o Executivo Municipal, agradece a todos visitantes e a população vianense pela aceitação e credibilidade passados durante o evento. Em 2024 buscaremos melhorar ainda mais a Feira e proporcionar as melhores referências culturais, gastrônomicas e artísticas.

Fotos: Katiuscia Oliveira