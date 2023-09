Batalhão Ambiental Militar inspeciona laboratórios de análises clínicas de Alegrete e Manoel Viana

Share on Email

Na quinta-feira, 14, uma equipe do 2° Batalhão Ambiental Militar (BABM), com base no município de Alegrete, conduziu operações de fiscalização em empreendimentos que atuam como laboratórios de análises clínicas nas cidades de Alegrete e Manoel Viana. O objetivo da ação foi prevenir e combater atividades ilegais relacionadas a esses estabelecimentos.

Durante o processo de fiscalização, seis estabelecimentos foram inspecionados minuciosamente. Foi constatado que todos esses locais estão operando em conformidade com as normas e regulamentações vigentes. Além disso, verificou-se que estão adotando práticas adequadas para a destinação dos resíduos gerados em suas atividades.

Também foi verificado que todos os empreendimentos possuem a documentação necessária em dia, o que reforça o cumprimento das obrigações legais por parte dos laboratórios de análises clínicas.

Essa ação de fiscalização do 2° BABM tem como objetivo promover o cumprimento das leis ambientais e de saúde pública, garantindo que esses estabelecimentos operem de forma responsável e segura, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a qualidade dos serviços prestados à comunidade.