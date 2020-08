Compartilhe











O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em Alegrete realizou no período de 12 a 15 de agosto, mais um exercício para tropa de combatentes.

A atividade denominada Combatente de Aço/2020, para os soldados do Efetivo Variável da unidade militar. Segundo o Comandante do 12º BE Coronel Jorge Claudio Gomes, a atividade foi fundamental para o período de qualificação desses militares, que puderam executar missões típicas da Arma de Engenharia no terreno, explicou Gomes.

Entre as atividades os militares combatentes de aço fizeram abertura de brecha em campo de minas, detonação de carga explosiva e transposição de curso d´água.

Ao término do exercício, a “Patrulha Alfa” foi escolhida a “Patrulha de Aço”, em virtude do excepcional desempenho na execução das tarefas. No aspecto individual, o Sd De Barros foi o destaque geral, sendo escolhido o “Combatente de Aço”.

Júlio Cesar Santos Fotos: 12ºBE