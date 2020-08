Familiares identificam corpo de homem executado no bairro Promorar

Compartilhe











A vítima foi alvejada com, no mínimo, seis disparos. Há oito perfurações no corpo, porém, segundo o perito do IGP, dois indicam que sejam saída do projétil.

Por volta das 5h30min, quinta-feira(20), a Polícia Civil identificou a vítima do sétimo homicídio do ano de 2020, em Alegrete. Familiares foram ao local e fizeram reconhecimento do corpo.

Cristiano Gomes Machado, 39 anos, vulgo Renatinho, foi alvejado à queima roupa. Os disparos foram realizados pelas costas, o que indica que ele estava fugindo e corrobora com a informação de moradores, das adjacências, que relataram à polícia gritos de socorro.

Os ferimentos foram no rosto, nas costas, perna e mão. Destes, há três perfurações nas costas, duas na face, uma no tórax, uma na mão direita e outra no joelho direito.

Renatinho estava de bicicleta e, segundo informações, passou gritando por socorro cerca de duas quadras antes de ser atingido e morto. Ainda, conforme a polícia civil, ele teria há pouco do Presídio Estadual de Alegrete.

Além da Polícia Civil, a Brigada Militar também esteve no local. O homicídio ocorreu na rua Santana, bairro Promorar. Em um cruzamento com o Bairro Nilo Soares Gonçalves e Ibirapuitã. A Perícia foi acionada de Santana do Livramento e chegou, na cidade,às 5h20min. O crime ocorreu por volta das 2h.

Renatinho residia no bairro Getúlio Vargas com a mãe, informou um policial. Este é o quarto homicídio, somente neste mês de agosto, no total de sete no ano de 2020 em Alegrete.

O setor de investigação da Polícia Civil também esteve no local. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. O corpo foi removido ao IML da Santa Casa de Alegrete através da Funerária Angelus.

A vítima, de acordo com os policiais, tinha antecedentes criminais. A bicicleta que ele estava foi apreendida pela Polícia Civil.