Encerra nesta quarta-feira (07), uma Cooperação de Instrução (PCI) no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

Durante três dias, Alegrete recebeu 63 segundos sargentos alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA) para realização da Cooperação de Instrução (PCI).

O PCI tem por objetivo enriquecer os conhecimentos dos alunos, que estão no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Arma de Engenharia.

O grupo pertence ao núcleo da Escola, na guarnição de Cruz Alta. Também estiveram presentes no Batalhão os seguintes militares da EASA: Cel Fioravante, Comandante; Cap Cidião, Instrutor Chefe do Curso de Engenharia; ST Alfredo, Adjunto de Comando; ST Amaral, Comandante do Corpo de Alunos; e 1º Sgt Elias, Coordenador de Turma. O exercício também foi acompanhado pelos alunos Curso de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre – CPOR tendo como instrutor chefe Maj Rafael Cardoso.

As atividades foram iniciadas no último dia 5, com uma palestra do Cel Gomes, Comandante do Batalhão. Em seguida, ocorreu visita às instalações, com apresentação dos meios blindados e caixa de sapador.

Além disso, foi organizado um jantar de boas-vindas no cassino dos oficiais e sargentos. O ponto alto do PCI aconteceu com a demonstração de uma Operação de Transposição de Curso D’Água e Abertura de Brechas com os meios de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. No encerramento ocorreu um Treinamento Físico Militar, com partida de futebol e confraternização. O efetivo da EASA, também visitou outras Organizações Militares de Alegrete.

