Vencedora da Prova do Líder desta quinta (28/3) no “BBB 24”, Giovanna Pitel comemorou muito o “bônus” que veio com sua garantia no Top 9: um carro zero quilômetro do patrocinador.

Depois, ela formou seu Vip, distribuindo pulseiras para os amigos Fernanda Bande e Lucas Henrique, o Buda.

Além disso, Pitel definiu seus alvos na Mira do Líder com Beatriz Reis e Matteus Amaral. Ela vai indicar um dos dois à berlinda no Paredão “surpresa” marcado para a noite de sexta (28/3) na Globo.