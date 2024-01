BBB24: Leidy Elin chama Matteus de “planta” e discussão esquenta

Leidy alegou que “planta” é quem não se movimenta, e Matteus disse que se posiciona quando acha necessário. “Não é posicionamento. Planta não é se posicionar, é se movimentar. É diferente”, disse Leidy. O estudante discordou da opinião de Leidy e, na varanda, a discussão recomeçou.

Deniziane, então, entrou na briga também. “Tu convive comigo o dia inteiro ali”, disse Matteus. “E eu não posso chamar alguém de planta?”, respondeu Leidy. “Mas por que você não falou com ele, amiga?”, perguntou Deniziane. “Ane, eu estou falando com ele. Você vai começar a tomar as dores dele?”, rebateu Leidy.

Na liderança de Matteus, a trancista também teve um desentendimento com o brother. Na ocasião, Leidy alegou que o estudante de engenharia teria agido contra ela ao não indicar Davi ao Paredão. Ele, então, se justificou dizendo que mantinha relações com o motorista de aplicativo.

“Você ficou com medo de colocá-lo porque ele foi para dois Paredões seguidos”, opinou ela. “Eu conversei o dia inteiro com ele… Não tenho nada contra ele”, explicou.

Na época em que Leidy disse que Matteus agiu contra ela, o estudante havia colocado Pitel no Paredão e pediu desculpas para a sister em seguida. O brother disse que a trancista o conhecia há apenas vinte dias, e Pitel se envolveu na discussão.

“Meu anjo, a gente está julgando a partir do que a gente vive aqui”, disse Pitel. “Quer saber por que eu votei em ti? Eu botei a pulseira em ti e tu simplesmente sumiu”, explicou Matteus. “Queria que eu ficasse pedindo perdão?”, devolveu Pitel.

Antes do embate com Matteus, Leidy Elin também disse ter se arrependido de chamar Alane para a ação que sorteava uma bolsa de estudos na tarde desta segunda-feira. Em conversa com Marcus Vinicius, ela lembrou que a bailarina não a convidou para o cinema e disse ainda que deveria ter convidado Juninho para a dinâmica.

Depois da discussão desta terça-feira, Deniziane reclamou da atitude de Leidy Elin no conflito. “Isso para mim é jogo baixo. Se ela diz que joga limpo? Isso não é porque é o Matteus, se fosse com as meninas eu compraria briga. Ela jogou com algo que sabe que é uma fraqueza minha, o tempo todo eu falo que não queria me envolver porque eu priorizo o jogo”, lamentou Deniziane.

Enquanto isso, Leidy conversou com Michel sobre o embate e desabafou: “Não tenho paciência, não. ‘Expor o jogo dele’. Eu nem sei qual é o jogo dele”, reclamou a trancista sobre Matteus. “Assim como ele fica: ‘Ai, desculpa’. Uma vez eu falei: ‘Gente, o Matteus fica toda hora pedindo desculpas’. Eu entendi que é o jeito dele, ele é assim. Assim como eu tenho o meu”.