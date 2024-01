Passeio ciclístico em alusão ao Janeiro Branco é atração nesta terça-feira

Share on Email

Nesta terça-feira, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretária de Segurança pública, promove mais uma passeio ciclístico com foco no tema: Janeiro Branco. A ideia partiu das autoridades municipais em conjuntos com os grupos; Giro Noturno, Trilha Aventura e Rolê de Bike.

O Janeiro Branco, visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. As doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, abuso de substâncias e traumas.

Baseado nisso, o evento terá sua pedalada inicial às 19h no largo do Centro Cultural, passará na Avenida Integração, subirá a Avenida Brás Faraco e retornará ao ponto de partida. Todos estão convidados a participar do passeio, a coordenação reforça os avisos para o uso de capacete e outros equipamentos que visam proteger a integridade física dos ciclistas.