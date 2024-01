Familia é vítima de furto num momento de luto e dor

Em uma situação que parece saída de um filme, uma família já em luto pela perda de um um familiar se deparou com mais uma dor: o furto de uma quantia em dinheiro durante um procedimento no cartório civil. O incidente, ocorrido na manhã de segunda-feira (29), por volta das 9h20, deixou os familiares atordoados.

Conforme relatado em entrevista ao PAT, uma das vítimas compareceu ao cartório para tratar dos trâmites relacionados ao óbito da mãe. Durante o atendimento, inadvertidamente, deixou sua carteira no balcão contendo a quantia de mil e duzentos reais. Ao perceber o descuido minutos depois, retornou ao local, porém, a carteira havia desaparecido. O abalo emocional provocado pela situação levou a vítima a esquecer a carteira.

As câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um homem, que seria atendido logo em seguida, percebeu a carteira, conferiu o conteúdo e a colocou dentro de sua bolsa, efetuando assim o furto. Com base nas imagens, as vítimas dirigiram-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Durante o procedimento, os policiais entraram em contato com o acusado, que confessou o crime. Solicitaram então que ele comparecesse à delegacia para devolver o valor e os documentos.

Entretanto, o acusado alegou não possuir os documentos e afirmou ter apenas 500 reais consigo, acrescentando que teria descartado a carteira em uma praça próxima. Um membro da família dirigiu-se ao local indicado e um trabalhador das imediações relatou ter testemunhado o momento em que o acusado jogou a carteira fora, tendo a recuperado e devolvido os documentos, mas sem o dinheiro.

Descobrindo o endereço do acusado, os familiares dirigiram-se à sua residência, onde o pai do suspeito teria, segundo relatos, ameaçado uma das vítimas com um relho. Na delegacia, o acusado devolveu a quantia de 510 reais, alegando não ter encontrado os demais pertences.