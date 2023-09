BC Milgraw in Fest aterrissa em Alegrete na véspera do feriado da Independência

A partir das 23h30min, no Clube Sete de Setembro acontece a BC Milgraw in Fest, com várias atrações entre elas a presença de MC Bruninho, DJ Toledo, DJ Frog, DJ Cruzze, ET Bem Loco e o Mágico do Século.

O tema da festa é trazer as ideias de Balneário Camboriú para Alegrete, numa festa bem animada e descontraída com atrações, como mágicas e animações do ET Bem Loco, um dos ícones mais famoso de Balneário Camboriú que vem para agitar no meio da galera.

Em Alegrete, Mc Bruninho BK, o Rei das Cantadas do Tik Tok estourado em Balneário Camboriú com mais de 4 milhões de curtidas nas redes sociais confirmou presença. Outra figura da BC Milgraw será o DJ Toledo que participou de várias novelas da Rede Globo.

O Mágico do Século, conceituado mágico dos artistas, por onda viaja no Brasil tem seus fãs, mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais dentre, Tik Tok, Instagram e Kauai é presença certa no Baita Chão.

Você não vai querer perder essa festa diferenciada. BC MILGRAW IN FEST, contamos com a sua presença! Os digitais influencer mais top de Balneário Camboriú no Alegrete . Compre seu ingresso no Sympla, ou com o seu promoter favorito.