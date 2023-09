Luiza Barbosa, finalista do The Voice Kids, é atração no Bistrô Alegrete

O evento está programado para iniciar com uma visita da artista no Mercado União às 17h, seguido por um show e o lançamento da Linguiça Campeira Alegretense a partir das 20h, no próprio Bistrô Alegrete. Esta ocasião especial é resultado de uma parceria entre o Hotel Alegrete e o Mercado União.

Os interessados em participar podem adquirir ingressos e fazer reservas através do número 55 9 99889799, com Adão Ramos. O valor do ingresso é de 50 reais sem a janta, e o cardápio estará disponível à la carte para os presentes .

Luiza Barbosa, conhecida por sua participação no The Voice Kids e seu talento musical, conquistou seu espaço na cena artística. No final de 2022, lançou seu album com uma composição de Nico Fagundes, com melodia de Ernesto Fagundes. Além disso, sua trajetória inclui apresentações de declamação de poesia em festivais e rodeios, graças à sua afiliação com um Centro de Tradições Gaúchas.

Aos 12 anos, a jovem cantora se destacou no reality show The Voice Kids Brasil, e no ano passado recebeu um convite para interpretar a versão jovem de Anita Garibaldi no filme “Anita – A Guerreira de Dois Mundos”.

“Neste álbum, quero mostrar a todos os meus fãs e às pessoas que apreciam minha arte de onde vim. Quero compartilhar algumas canções que marcaram o início da minha carreira, quando eu tinha apenas 8 anos, mas já sabia que o palco era o meu lugar, minha vida, e a música, minha essência”, compartilhou a artista. Este evento no Bistrô Alegrete é uma oportunidade única para os fãs apreciarem o talento e a música de Luiza Barbosa em uma noite especial de entretenimento.