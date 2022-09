Beleza e culto às tradições; o show das prendas no 20 de setembro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um show para quem viu! É a paixão pela cultura com a força da mulher gaúcha.

Assim foi o lindo espetáculo aplaudido pelo público que “invadiu” as ruas de Alegrete na manhã de ontem. Conforme o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, cerca de 4 mil entre gaúchos e gaúchas, passaram pela Praça Getúlio Vargas no trajeto de mais de 2Km percorridos durante o desfile de 20 de setembro.

A beleza da apresentação sem nenhum incidente também foi marcada por um outro destaque, a mulher gaúcha. As prendas que passaram, abrilhantaram ainda mais a linda manhã, quase primaveril, de terça-feira.

A mulher gaúcha, de rara e grande beleza, orgulhosa de sua terra, mantém viva a tradição. De bombacha, saia ou vestido. Alpargata, bota ou sapato. Com os cabelos soltos ou presos, enfeitados ou não. A vaidade estava em cada detalhe, assim como a sua força. A mulher gaúcha, demonstrou o quanto é imponente, e com alguns registros, o PAT vai homenagear todas as prendas que participaram dos Festejos Farroupilhas.

As prendas são de diversas idades, algumas ainda são amparadas no lombo dos cavalos, outras estão em carros alegóricos, e assim os registros foram feitos, entre a seriedade e o sorriso marcante de cada uma.