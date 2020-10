Bento: o youtuber alegretense que criou um canal voltado para crianças

Compartilhe















Um canal no You Tube, voltado para crianças, e que mostra como montar legos e dá dicas de livros, foi criado recentemente pelo alegretense Bento Quintana do Amaral, de 7 anos, estudante do Colégio Emílio Zuneda.

O canal, criado há duas semanas, e batizado de #EnsinaBento, apresenta o pequeno Bento, montando legos e ao final dando dicas de livros de sua biblioteca particular.

Bento é filho de Paulo Amaral e Tatiane Quintana, ambos colaboradores do Coletivo Multicultural, Doutores Palhaços, artistas teatrais e professores.

Em alguns vídeos do seu canal, Bento conta com a participação da prima Liandra Fagundes da Silva.

Não é a primeira vez que Bento fica a frente das câmeras, em 2019, participou do curta metragem “Pão da Casa”, dirigido por Maira Marques e Paulo Amaral e também participou do projeto “Contos de pai e filho” em que narra micro contos junto com seu pai.

https://www.youtube.com/watch?v=zn1-dLgId9Y

https://www.youtube.com/watch?v=MWOzJR_csxE&t=26s

Os vídeos são postados semanalmente. Interessados podem se inscrever no canal: https://www.youtube.com/channel/UCnkfS3Kn1W38_MExXYHBwPg

Confira abaixo os dois primeiros vídeos:

https://www.youtube.com/channel/UCnkfS3Kn1W38_MExXYHBwPg

https://www.youtube.com/watch?v=-aq3Dy4M-hg&t=27s

Júlio Cesar Santos Fotos:acervo da família