Benzedeira alegretense recebe a medalha “Gente de Bom Coração” no Encontro Holístico Nacional

O evento reuniu especialistas em diversas práticas integrativas, com música, mantras e homenagens. O deputado Giovani Cherini, idealizador do encontro, conduziu a abertura e promoveu um abraço coletivo.

Um dos destaques foram as homenagens com a Medalha ‘Gente de Bom Coração’ e o Prêmio Kokhmahá, concedidos a pessoas e instituições dedicadas à saúde integral e à espiritualidade. A alegretense Sônia Meneghetti, de 83 anos, foi uma das homenageadas com a Medalha ‘Gente de Bom Coração’, por continuar até essa idade, benzendo e transmitindo energia positiva às pessoas.

Nádia Mileto, da AUFAMISMA, destacou a participação de Alegrete com as pessoas que aqui realizam benzeduras, reiki e entregam com muito amor energias positivas a quem busca por mais paz equilíbrio em sua saúde. – Foram momentos de muita luz e integração com pessoas que realizam alguma pratica integrativa que ajuda as pessoas a ter mais paz e entendimento de muitas coisas que os ajuda a ter mais saúde em geral.

A recepção contou com apresentações das bandas Sarasvati e Lua Mágica, além do mantra “Sachtita”, interpretado por Izabel Larian.