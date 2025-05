Morador é atacado por puma em zona rural de Maquiné

Um ataque de puma (também conhecido como onça-parda ou leão-baio) deixou um morador ferido no domingo (4), na localidade de Pedra do Amolar, zona rural de Maquiné, no Litoral Norte gaúcho. A vítima foi socorrida com ferimentos e encaminhada a uma unidade de saúde da região. Apesar do susto, seu estado de saúde é estável.

O agricultor Darci Pelisser, de Linha Pedra de Amolar, em Maquiné, foi atacado por um leão baio no final da manhã deste domingo. O ataque ocorreu por volta das 11h, quando ele chegava em casa a cavalo.

Segundo relatos de vizinhos, o felino pulou sobre Darci, que foi derrubado. O ataque causou ferimentos e só foi interrompido após o cachorro da família morder o animal, fazendo com que o puma largasse a vítima e passasse a perseguir o cão.

Darci foi socorrido por vizinhos e levado inicialmente para casa, onde recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, foi encaminhado para o Hospital de Osório. Apesar dos cortes profundos e escoriações, ele não corre risco de vida.