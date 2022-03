Biblioteca do Oswaldo Aranha realizou atividades no dia da Poesia

Dia da Poesia no IEEOA



O objetivo foi desenvolver projetos que envolvam todas as áreas e níveis, sendo priorizado as datas comemorativas mais significativas no âmbito educacional.

O primeiro projeto desse ano foi o dia Nacional da poesia. As turmas pilotos foram os 9⁰s anos do Ensino Fundamental/Anos Finais.



_ Oferecemos, em parceria com a Sociedade Literária Rui Neves uma oficina de produção literária, gênero poesia, em alusão a data do dia 14 de março, em que foi comemorado o Dia da Poesia.

Foram selecionados algumas produções dos alunos, e estes, agraciados com algumas premiação, livros de autores alegretenses que compõem o rol da Sociedade Literária Rui Neves.

Ainda, em parceria com a presidente da Sociedade, Marlen Alves, realizaremos um E-book com as lindas narrativas dos alunos.