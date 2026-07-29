Biblioteca Municipal começa a ser estruturada em novo espaço no Centro de Alegrete

A Biblioteca Municipal Mário Quintana deu início, na manhã desta quarta-feira (29), aos trabalhos de organização de seu novo espaço, localizado no prédio da antiga Caixa, no Centro de Alegrete, ao lado da Câmara de Vereadores.

29 de julho de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Nesta primeira etapa, servidores da Secretaria Municipal de Educação realizam a limpeza das estantes, prateleiras e separadores, além do acondicionamento do acervo literário. O objetivo é preparar cada ambiente para receber os milhares de livros que passarão a compor a nova biblioteca, preservando o patrimônio cultural e oferecendo um espaço mais moderno e acolhedor para a comunidade.

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A mudança também contou com o apoio do Exército Brasileiro, que auxiliou no transporte do mobiliário e dos materiais necessários para a instalação da biblioteca no novo endereço.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, ainda não há uma data definida para a inauguração do espaço. Segundo ele, antes da abertura ao público, o prédio precisa passar por alguns trâmites legais, entre eles a obtenção do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e a liberação do Corpo de Bombeiros.

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Enquanto essas etapas são concluídas, a equipe segue trabalhando na organização e na repaginação do local, preparando o ambiente para receber estudantes, pesquisadores e toda a comunidade alegretense. Ao longo

O imóvel foi locado por meio de contrato com duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação anual, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura, da educação e do acesso ao conhecimento.

Com a mudança para um ponto central da cidade, a expectativa é facilitar o acesso da população à Biblioteca Municipal Mário Quintana, ampliando a utilização do espaço como um importante centro de incentivo à leitura e à cultura.

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