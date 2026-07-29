Biblioteca Municipal começa a ser estruturada em novo espaço no Centro de Alegrete

Nesta primeira etapa, servidores da Secretaria Municipal de Educação realizam a limpeza das estantes, prateleiras e separadores, além do acondicionamento do acervo literário. O objetivo é preparar cada ambiente para receber os milhares de livros que passarão a compor a nova biblioteca, preservando o patrimônio cultural e oferecendo um espaço mais moderno e acolhedor para a comunidade.

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A mudança também contou com o apoio do Exército Brasileiro, que auxiliou no transporte do mobiliário e dos materiais necessários para a instalação da biblioteca no novo endereço.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, ainda não há uma data definida para a inauguração do espaço. Segundo ele, antes da abertura ao público, o prédio precisa passar por alguns trâmites legais, entre eles a obtenção do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e a liberação do Corpo de Bombeiros.

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Enquanto essas etapas são concluídas, a equipe segue trabalhando na organização e na repaginação do local, preparando o ambiente para receber estudantes, pesquisadores e toda a comunidade alegretense. Ao longo

O imóvel foi locado por meio de contrato com duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação anual, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura, da educação e do acesso ao conhecimento.

Com a mudança para um ponto central da cidade, a expectativa é facilitar o acesso da população à Biblioteca Municipal Mário Quintana, ampliando a utilização do espaço como um importante centro de incentivo à leitura e à cultura.