Bicicleta é furtada no calçadão de Alegrete

De acordo com a proprietária, ela deixou a bike no bicicletário que fica nas imediações da agência bancária, por volta do meio-dia. Quando saiu do local de trabalho deu falta da bicicleta.

Até o momento, a vítima não tem suspeitos, porém, acrescenta que possui sistema de videomonitoramento no calçadão, o que pode auxiliar a identificar quem furtou.

Qualquer informação pode ser repassada para Brigada Militar(190), ou direto no carrinho de churros do calçadão.