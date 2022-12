Vistoria no estádio Farroupilha reúne Prefeitura, Câmara e organizadores do Efipan

O encontro na tarde quente de segunda-feira (26), reuniu prefeitura, câmara e organizadores do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano.

Decisão precoce: criança da cidade sempre quis morar no campo e trabalhar na terra

A preparação do local preocupou a coordenação do evento que foi conferir in loco a real situação do palco do evento.

Morador está inconformado com vizinho barulhento e sempre armado

Inicialmente o coordenador técnico e vereador Moisés Fontoura acompanhado do presidente do Flamengo Antônio Fagundes (Toninho), caminharam pelo gramado e constaram que o campo apresenta boas condições. Somente uma área próximo ao meio campo que apresenta acúmulo de água empossada devido a um buraco. O local apresenta falhas na grama e já foi contratado um serviço para reposição de leivas. A corrida vai ser contra o tempo.

O secretário de infraestrutura Mário Rivelino confirmou para o dia 2, o início dos trabalhos de limpeza e manutenção do estádio. Embora admita a escassez de recursos humanos, adiantou que vai entregar o estádio em condições.

Também esteve na vistoria o secretário de educação esporte e lazer Rui Medeiros, que enfatizou que a prefeitura fará a manutenção na parte elétrica (iluminação), hidráulica (banheiros e vestiários) e o cuidado no gramado.

Casos de Covid só aumentam; já são 6 pacientes hospitalizados

Com a grama alta ao redor dos módulos de arquibancadas, o local vai precisar de um mutirão. Há necessidade de reparos na parte elétrica, a pintura deverá ser reforçada. Os vereadores Anilton Oliveira e Itamar Rodrigues também participaram da vistoria.

O jornalista Nilson Gomes, um dos componentes da diretoria rubronegra acompanhou os trabalhos no estádio. Com as recentes chuvas e a paralisação de jogos desde o dia 15, a grama cresceu e com corte e muita irrigação o gramado deve ter excelentes condições para a abertura do evento, ao menos, foi o que o grupo assimilou durante a vistoria.

Liliana Temp, a enfermeira de Alegrete, que trabalha em Dulsserdorf ganha bolsa para a primeira especialização na Alemanha

Caberá aos organizadores do Efipan, a manutenção do estádio, limpeza e retoque nas pinturas. Com o PPCI em dia, resta a vistoria oficial.

O 42º Efipan inicia o dia 18 e a final está programada para 29 de janeiro. A rede hoteleira já atingiu mais de que 60% de reservas para o período do evento. Em sua maioria argentinos e paraguaios, observou o vereador Moisés Fontoura. Só a delegação do Grêmio deve ocupar mais de 70% das vagas de um hotel, adiantou o coordenador técnico da competição.

Devido ao plano de contingência, mais um ano os vendedores ambulantes ficarão na frente do estádio, organizados no canteiro central. Segundo estimativa da secretaria de desenvolvimento cerca de 15 ambulantes possuem cadastro regularizado e alvará em dia na secretaria, número esse que trabalhou no último Efipan. O espaço é orientado e recebe supervisão e vistoria da vigilância sanitária do município.