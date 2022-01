Share on Email

De acordo com informações, o veículo estava abandonado no bairro Anita Garibaldi. Testemunhas disseram aos policiais que um homem chegou por volta do meio-dia, fechou rapidamente a Montana e saiu. A caminhonete estava trancada e sem nenhum dos objetos roubados da casa da vítima. O veículo foi recolhido pelo guincho, apresentado na delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência.

A Polícia Civil trabalha na linha de latrocínio. José Carlos Silveira Romero, de 72 anos, estava caído na entrada do bar. Pela posição do corpo, o idoso entrou em luta corporal com o assassino.

De acordo com a filha, que o encontrou nesta tarde(10), há mais de 20 anos, o pai trabalhava na mesma função, ou seja, como proprietário de bar há sete anos.

Ainda, conforme o relato de Carla Romeiro, no sábado para domingo, a casa foi arrombada e levaram alguns objetos, assim como, no domingo à tarde(9), entraram novamente e furtaram o celular do idoso. O bar ficava na parte da frente da residência.

Já, em relação às imagens que ela conseguiu de câmeras nas imediações, foi possível constatar que o suspeito carregou a caminhonete da vítima, na madrugada de hoje, com engradados de cerveja, botijão de gás, outros pertences e saiu do local.

