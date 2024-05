Projeto do Centro Cultural entrega kits de livros para crianças de famílias desabrigadas

Na tarde de sábado, 4 de maio, o projeto “Movimentando a Cultura” no Centro Cultural realizou uma significativa ação no Ginásio do IEEOA, em Alegrete. O foco foi entregar kits de livros de colorir, acompanhados de giz de cera, para as crianças desabrigadas devido à enchente.

A iniciativa busca proporcionar um alívio às crianças que enfrentam longas horas no local temporário de abrigo. São centenas de pessoas afetadas pela calamidade que se viram obrigadas a abandonar suas residências.

A entrega dos materiais culturais não apenas fornece uma forma de distração e entretenimento, mas também se destaca por sua intenção de promover uma atmosfera mais leve e acolhedora em meio à difícil realidade enfrentada pelas famílias atingidas.

A empatia, sentimento essencial em momentos de crise, demonstra-se presente nesse gesto solidário. Por meio da cultura e da arte, busca-se não apenas mitigar os efeitos da tragédia, mas também fortalecer os laços comunitários e a esperança em dias melhores.