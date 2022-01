Latrocínio pode ter sido a causa da morte do comerciante de 72 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações, José Carlos Silveira Romero, de 72 anos, estava caído na entrada do bar. Pela posição do corpo, o idoso entrou em luta corporal com o assassino.

Gestos solidários que fazem a felicidade de quem dá e recebe

A Delegada, que está coordenando o trabalho, Fernanda Mendonça, falou que ainda é cedo para afirmar, mas tudo indica que ele tenha sido vítima de latrocínio. A reportagem apurou que foi constatado a falta do veículo, uma Montana, placa IUI- 6735, botijão de gás e engradados de bebidas. Já em relação a valores, a família não soube informar, no momento, a quantia que o comerciante poderia ter com ele, segundo a Polícia Civil.

Os policiais do Setor de Investigação da Polícia Civil estão trabalhando no caso, desde que foram comunicados sobre a morte do idoso.

De acordo com a filha, que o encontrou nesta tarde(10), há mais de 20 anos, o pai trabalhava na mesma função, ou seja, como proprietário de bar há sete anos.

Ainda, conforme o relato de Carla Romeiro, no sábado para domingo, a casa foi arrombada e levaram alguns objetos, assim como, no domingo à tarde(9), entraram novamente e furtaram o celular do idoso. O bar ficava na parte da frente da residência.

Alegretense, criminalista de projeção nacional, é doutor em direito

Já, em relação às imagens que ela conseguiu de câmeras nas imediações, foi possível constatar que o suspeito carregou a caminhonete da vítima, na madrugada de hoje, com engradados de cerveja, botijão de gás, outros pertences e saiu do local.

Números represados do fim de semana: 350 infectados pela Covid-19 em Alegrete

O comerciante, que residia sozinho, deixa dois filhos, dois netos e duas netas. Carla, muito abalada, disse ao PAT, que todos os dias, depois de fechar a banca que tem no camelô, passava para falar com o pai. Ontem, foi um dia em que esteve, no final da tarde com ele, como de costume – destaca.

“Meu pai era uma pessoa muito querida por todos. Aqui, os vizinhos sempre estavam conversando, um homem tranquilo, um grande pai, avô e ser humano”.

Depois de mais de 2h30, os peritos deixaram o local. Eles não puderam identificar o objeto em que o idoso foi ferido, por esse motivo, o corpo foi encaminhado para necropsia, pela Funerária Angelus. Também não foi informado mais detalhes sobre os ferimentos. Esse foi o primeiro crime, se confirmar latrocínio, neste ano de 2022.