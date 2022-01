Números represados do fim de semana: 350 infectados pela Covid-19 em Alegrete

Share on Email

No final de semana e nesta segunda-feira foram registrados 350 casos positivos.

No sábado (8/01) foram registrados 173 casos positivos, 89 mulheres e 84 homens (entre 9 meses e 85 anos).

No domingo (9/01), foram 32 casos positivos, 16 mulheres e 16 homens (entre 3 anos e 73 anos). Já nesta segunda-feira (10/01) foram registrados 145 casos positivos, 65 mulheres e 40 homens (entre 2 anos e 72 anos).

Foram registrados dois (2) recuperados no dia de hoje (10/01) e até no sábado (8/01) foi registrado o óbito de uma mulher, de 90 anos, vacinada. Há 13 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, 9 pacientes são oriundos de Alegrete.

Na UTI não há pacientes diagnosticados com Covid-19. Atualmente são 13.442 casos confirmados e 11.780 recuperados. Há 1.362 casos ativos no Município.

Até a data de hoje, Alegrete registra 300 óbitos pela Covid-19. Foram realizados 43.210 testes, sendo 29.765 negativos, 13.442 positivos e há 03 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 1.670 pessoas.