BM flagra homem, armado, pressionando a companheira contra parede

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se até o bairro Independência, em Alegrete, em decorrência a uma denúncia de violência doméstica. Chegando ao local, os policiais visualizaram o suspeito, de 20 anos, armado com uma faca, pressionando a vítima, de 32 anos, contra a parede. Imediatamente recebeu voz de prisã, mas o suspeito não respeitou, o que levou à necessidade dos policiais tomarem medidas mais drásticas.

Diante da situação, um tiro de calibre 12 com munição antimotim foi realizado para conter o suspeito, que foi imobilizado e desarmado. Após a ação, as partes foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi determinado pela autoridade policial ou registro simples. Após a ocorrência, as partes foram liberadas.

A violência doméstica é um problema grave e recorrente, portanto, faz-se necessário as vítimas denunciarem para que a rede de proteção possa auxiliá-las.