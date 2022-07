Malabarista portenho alimenta quatro filhos fazendo arte nos semáforos

O malabarismo é uma forma de integração corpo-mente. Ele estimula a confiança, a persistência, a concentração, a auto confiança e é muito divertido e relaxante – segundo os artistas de rua.

A arte do malabarismo, assim como a arte do circo em geral, remonta séculos de existência. Desde o antigo Egito até os dias atuais muitas pessoas se esforçaram em dominar (controlar) objetos de distintas maneiras. Cada malabarista cria o seu próprio estilo de jogo.

Assim, quem passam pelo semáforo na Rua Dos Andradas, cruzamento com a rua Barão do Amazonas, já se encantou com a manipulação de objetos realizada por Marcelo Gabriel Orcine, de 35 anos. Ele é natural de Buenos Aires e atualmente faz malabarismo de rua no Centro de Alegrete.

Uma arte usada por muitos em ruas, circos, teatros, festas e onde mais for possível, pois são muitos os objetivos. Entretanto, indiferente de qual seja, é uma arte que agrada a gregos e troianos e tem seu lugar ao sol garantido.

Marcelo disse ao PAT que cria quatro filhos com o que consegue no semáforo, vestido de palhaço.

O portenho é um dos talentosos malabaristas de “sinal” que encantam os passantes em ruas do Baita Chão.

Ele chegou em Alegrete há cerca de 20 dias e, pretende retornar por volta do dia 15 de julho para Buenos Aires. Diante da dificuldade financeira em sua cidade de origem, ele resolveu vir para o Brasil com o objetivo de falar sobre a sua Igreja, Casa de Oração Esmirna, e também prover o sustento dos filhos, que são quatro.

Marcelo acrescenta que ama alegrar as pessoas e conhecia Uruguaiana, onde já tinha realizado o seu trabalho, por duas vezes, contudo, desta vez, decidiu vir para Alegrete e fez isso por conta própria.

Ele acrescenta que os alegretenses são muito humanos e estão o ajudando. Algumas pessoas levam comida para ele que está dormindo na Casa de Passagem. Marcelo tem uma Bíblia que está sempre com ele e ressalta que o seu trabalho é um benção, além disso, foi convidado a participar de um aniversário de forma voluntária, onde vai alegrar a todos- comentou.

O objetivo do malabarista que está exibindo sua arte há mais de dois anos nas ruas de Buenos Aires e agora, em Alegrete, é ter uma quantia para adquirir roupas para os filhos e alguns presentes, algo que ele considera que estava muito difícil de comprar no seu País.

Marcelo disse que é muito grato a todos e vai retornar com a sensação de dever cumprido, que foi falar de Deus, da sua Igreja e também arrecadar valores para alegrar os filhos.

“O sorriso e o olhar surpreso das crianças me emocionam. Elas são as que mais se encantam com o malabarismo. Essa arte dá gosto de se fazer, pois inspira muito as crianças”, revelou

Ele encerrou dizendo que era difícil ver os filhos pedindo alguma coisa e ele não tinha condições de dar.