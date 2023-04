Nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura toma posse e almeja fomentar o setor

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante esta semana aconteceu no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek a posse do Conselho Municipal de Políticas Culturais para o próximo biênio, assim como a eleição da nova diretoria.

Coordenado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Diretoria de Cultura, o processo de escolha definiu Marco Antônio Saldanha, ativista cultural e ex-coordenador da 4ª Região Tradicionalista, como o novo presidente do Conselho. O jornalista Paulo Berquó foi escolhido como vice-presidente, enquanto Andréia Marconato, responsável pelo Museu do Gaúcho, e Rodrigo Guterres, diretor de Cultura do Município, responderão respectivamente pelas secretarias geral e executiva.

Ato contínuo foi apreciado o esboço da lei do novo Sistema Municipal de Cultura, que vai contemplar o Fundo Municipal e o Plano Municipal de Políticas Culturais.

A regulamentação já foi encaminhada para o Executivo, para posterior apreciação na Conferência Municipal de Cultura, agendada para o próximo 26, quarta-feira, no Centro Cultural.

Após a Conferência, o Sistema Municipal de Cultura vai para a Câmara para análise e homologação.

Rodrigo Guterres, diretor de Cultura, coordenou os trabalhos e está confiante de que o Município vai estar apto a credenciar-se a todos os editais que oportunizem recursos, sejam eles do Governo Federal ou do Governo do Estado.

Nova Diretoria

Marco Antônio, o novo presidente do Conselho de Políticas Culturais, vem contribuindo com o segmento há alguns anos, somando forças para que artistas e entidades tenham acesso a recursos disponibilizados por leis como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo.

Paulo Berquó, vice-presidente, é um militante da área da cultura e, na cena política, batalha por recursos e pela visibilidade de artistas, movimentos e eventos artístico-culturais.

Andréia Marconato realiza um trabalho elogiável frente ao Museu do Gaúcho, transcendendo as atividades da casa de memória, quando estende seu trabalho à formação de educadoras da rede municipal, no que tange à história gaúcha e do próprio Movimento Tradicionalista.

O professor Rodrigo Guterres tem larga folha de serviços prestados à cultura alegretense, tanto nas invernadas nativistas como no no Carnaval. Hoje empresta sua força de trabalho à Diretoria de Cultura, já imprimindo sua personalidade à missão que lhe foi confiada, coordenando alguns dos mais importantes eventos culturais do Município.

Conselheiros

A composição do novo Conselho contempla as áreas previstas em lei, com indicação dos nomes vinculados ao Executivo e os nomes da sociedade civil.

Há consenso e entusiasmo de que será possível tornar o Conselho realmente efetivo e atuante.

Ganha a cena cultural de Alegrete.