BM prende dois homens e apreende arma, munições, drogas e mais de 2 mil reais

Por volta das 5h desta quarta-feira(24), uma guarnição da Brigada Militar realizou a abordagem de um indivíduo, que descia de um veículo, em atitude suspeita, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete.

Na consulta ao sistema integrado da polícia, foi constatado que ele estava com um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Uruguaiana. O foragido de 20 anos, com antecedentes policiais, indicou que estava no apartamento de um amigo.

Os policiais então, realizaram contato com o indivíduo, de 35 anos, também com antecedentes criminais, que ficou assustado ao saber que o amigo estava sendo preso e admitiu que havia uma arma de fogo no apartamento.

Sendo assim, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com 12 munições intactas, 630 gramas de cocaína acondicionadas em pequenas porções, 427,6 gramas de crack, em pequenas porções, duas balanças de precisão e a quantia de R$2.395,00 reais.

Diante dos fatos os dois indivíduos foram encaminhados à UPA e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia de Alegrete onde foram autuados em flagrante.