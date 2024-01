BM prende indivíduo por furto em loja no Centro da cidade

Segundo relatos, um indivíduo conhecido por práticas de furto havia sido visto deixando o estabelecimento após subtrair um kit de shampoo. O suspeito foi avistado dirigindo-se em direção ao bairro Macedo.

Com base nas informações recebidas, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito, que não estava mais com o produto furtado, mas portava uma quantia de R$10,00 em dinheiro. Ele afirmou ter vendido o item em um estabelecimento próximo. No entanto, ao ser contatado, o responsável pelo estabelecimento negou qualquer transação envolvendo o produto furtado.

As imagens das câmeras de segurança da loja foram analisadas, confirmando a participação do suspeito no ato de furto. Diante da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) para o devido registro da ocorrência.