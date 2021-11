Boa expectativa para contratação de trabalhadores no final de ano

O ano passou rápido e nos encaminhamos para o final de mais um ano, com esperanças de que tudo o que foi retomado e reconstruído esteja muito próximo da nossa normalidade antes da pandemia. A Covid não acabou, mas os seus reflexos estão bem menores em todos os setores da sociedade.

Uma esperança vem de setores do comércio com a retomada das vendas e, assim, a contratação de novos colaboradores. O presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, avalia como positivo o final de ano para o setor em Alegrete.

Homem é denunciado por venda de droga e acaba preso pela BM

Ele acredita que diferente do final do ano de 2020, quando não houve contrações e até retração do número de pessoas nos quadros das empresas, porque a pandemia ainda estava forte, esse ano será diferente.

Comércio de Alegrete

A expectativa é que surjam muitas contratações temporárias e que essas pessoas podem até se efetivadas nas empresas, destacou Segabinazzi.

“Vão surgir muitas contratações temporárias e isso, com certeza, é positivo. É importante que as pessoas que estão fora do mercado do trabalho estejam sempre, que puderem, se atualizando para reingressarem ou começarem suas atividades profissionais em um época sempre com muito movimento”, considerou o presidente do Sindilojas.