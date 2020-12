Bombeiro morre durante treinamento em Cambará do Sul

Um soldado do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, na Serra, morreu durante um treinamento de salvamento em altura, na sexta-feira (11) em Cambará do Sul, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ramon Cristiano foi policial militar temporário no 2°RPMon de Alegrete no ano de 2009 e 2010.

Ramon Cristiano Barbosa, de 32 anos, era natural de Limeira, em São Paulo, e ingressou na Brigada Militar em 2009. Atualmente ele servia no 3° Pelotão do 5° Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Farroupilha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade da Serra, um objeto, provavelmente uma pedra, teria acertado o soldado durante a atividade.

A corporação informou que perícias estão sendo realizadas para precisar o que causou a morte.

Nota do Corpo de Bombeiros Militar do RS

É com o mais profundo pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul comunica a morte do Soldado Ramon Cristiano Barbosa, aos 32 anos de idade, ocorrido na tarde desta sexta-feira (11/12) na cidade de Cambará do Sul, durante um treinamento em altura aplicado aos ambientes naturais.

O Soldado Ramon era natural da cidade de Limeira/SP, ingressou na Brigada Militar no ano de 2009 e atualmente servia no 3° Pelotão do 5° Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Farroupilha.

Fonte: G1