Bombeiros combatem incêndio em casa abandonada em Alegrete

Na tarde deste domingo(28), o Corpo de Bombeiros de Alegrete foi acionado por populares devido a um incêndio em uma residência, desabitada, na rua Nossa Senhora do Carmo, cruzamento com a rua Marquês de Alegrete, Centro.

Ao chegar no local, foi constatado que tratava-se de queima em lixo e as chamas, que atingiram o forro, foram extintas. Não havia ninguém no endereço, embora pela quantidade de entulhos e colchões que estavam no interior da casa, haja indícios de que alguém frequentava a residência. Geralmente, em situações semelhantes, são usuários de drogas os frequentadores.

No interior da residência e no pátio há muito lixo, o que não deixa de ser um risco à saúde pública, pois é um ambiente que se torna propício para focos do mosquito Aedes aegypti entre outros animais peçonhentos.

A guarnição estava composta pelos sargentos Ferrão, Cadona e soldados Jonas e Quadros na sala de operações.

Flaviane Antolini Favero