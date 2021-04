Bombeiros combatem incêndio em prédio em construção

Compartilhe















Um incêndio numa peça utilizada pelos funcionários em um prédio em construção, no Centro, mobilizou os Bombeiros na noite desta terça-feira(20), em Alegrete.

Conforme as primeiras informações obtidas pela reportagem junto aos bombeiros, a suspeita é que o fogo tenha sido na parte elétrica em uma peça localizada na lateral do prédio.

De acordo com os Bombeiros, os fios estavam queimados. A rua foi totalmente fechada, naquela quadra, para o trabalho dos Bombeiros e garantir a segurança no local. A Brigada Militar realizou apoio. Não havia ninguém no prédio. O sinistro foi por volta das 19h30min, na rua Mariz e Barros no Centro.

A guarnição dos Bombeiros estava composta pelos soldados Borges e Escarrone, assim como, sargento Jocimar. Na sala de Operações, soldado Guerra.