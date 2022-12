Bombeiros e moradores atuam há mais de uma hora para conter incêndio no Durasnal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um dos focos é no Corredor do Trama, antes da antena da Vivo, a 21km da cidade e outro no Durasnal, próximo ao KM 599, conforme os Bombeiros.

O sinistro, no corredor da Trama, segundo moradores, iniciou nas imediações da rodovia e invadiu campos do estabelecimento rural Santa Rita de Cássia e teria queimado uma tapera(casa).

Prefeitura renova parte da frota com novos veículos e uma minicarregadeira

Luzardo Cogo, que mora próximo, está auxiliando com trator e tanque de água. Ele falou com o PAT, e informou que vão ter que cortar uma cerca para entrar no campo onde o fogo se alastra.

Uma equipe dos Bombeiros, também, está na região há mais de uma hora tentando conter as chamas próximos da BR, que se espalham com rapidez, devido a pastagem seca pela falta de chuva.

Vídeo: incêndios na Avenida Tiaraju mobilizam Bombeiros em Alegrete

Moradores solicitam apoio com tratores e arados para aceiros e, assim, buscar conter as chamas.

Uma expressiva parte de campo já foi atingida e a fumaça chega na rodovia, o que faz com que os condutores tenham atenção ao trafegar pela BR 290.