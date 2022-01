Bombeiros ganham reforço de avião para tentar controlar incêndio no Jacaraí

O relato de um moradora, demonstra o desespero de todos que estão atuando desde a manhã de hoje. Além dos Bombeiros e moradores que estão trabalhando no combate, uma Air tractor capacidade 1.500 lt da empresa Itagro Aviação Agrícola, também, esteve no local. Um dos proprietários disponibilizou um caminhão pipa.

Informações são de que uma extensa área já foi devastada, o que é possível constatar pelas imagens aéreas. Entre os campos, atingidos, uma moradora disse que lavouras de soja também ficaram comprometidas.

Em um dos vídeos, a trabalhadora rural, acrescenta que teria ocorrido algum problema com um dos caminhões dos Bombeiros e destaca a preocupação de que o fogo atinja o veículo. A caminhonete e outro caminhão dos Bombeiros também foram para o local, segundo informações preliminares. “O fogo está incontrolável, entre todas as propriedades já consumiu cerca de 500ha”, acrescenta a moradora no áudio enviado ao PAT.

Trabalhadores rurais realizaram aceiros na tentativa de conter as chamas que, violentas, em determinados pontos cruzaram até essa barreira, assim ela descreveu.

O tempo seco e o vento ajudam o fogo a se alastrar rapidamente. A moradora diz que é muito fogo e a fumaça se espalha a longas distâncias. Estávamos na cerca e avistamos de longe as chamas e viemos para casa. – Com a seca é muito perigoso colocar fogo em qualquer coisa que seja, nesta época, ponderou.

O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, com cerca de 2,3 mil aeronaves. E o Rio Grande do Sul está em segundo no ranking dos Estados, com 426 aviões atuando em lavouras. Desde 1969 o combate a incêndios florestais ou em vegetação é legalmente uma das prerrogativas da aviação agrícola no Brasil.

As aeronaves da empresa aeroagrícola Itagro, já realizaram outras ações de combate a chamas. E como em outras ocorrências, nesta, também está sendo de suma importância no combate a esse sinistro.

Imagens Itagro enviadas ao PAT