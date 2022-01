Golpes macabros tiraram a vida do comerciante; autor confesso foi preso

A Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (11), por meio dos policiais da Delegacia de Polícia de Alegrete, prendeu preventivamente o autor do latrocínio que vitimou José Carlos Silveira Romero, de 72 anos, na madrugada de ontem(10).

Em menos de 48h da informação do fato, o autor foi identificado, interrogado e confessou o crime, confirmando que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e a matou para subtrair os seus bens. O indivíduo foi preso no bairro Gamino.



De acordo com informações da Polícia Civil, em depoimento, ele confessou o crime. O homem de 29 anos, é conhecido por Lelé, ele já tem passagens pela polícia. Ainda segundo relato repassado à reportagem, ele é suspeito pelos outros dois furtos na residência do idoso.

No arrombamento que realizou no sábado para o domingo, ao quebrar a janela, Lelé acabou ferindo a mão direita. Na abordagem realizada, nesta manhã, inicialmente pela BM, além do ferimento na mão, foi constatado que ele estaria com o tênis da vítima.



Ainda, na noite de ontem, a Brigada Militar recuperou a Montana que havia sido roubada após o crime. O veículo tinha sido abandonado no bairro Anita Garibaldi.

O indivíduo entrou no bar para furtar, mas foi surpreendido pelo comerciante, o feriu com os golpes de pá, garrafadas e uma facada. O idoso foi encontrado pela filha, na tarde de segunda-feira. Além da caminhonete, Lelé também roubou outros pertences como: botijão de gás e engradados de bebida.

O autor confesso do latrocínio teve sua prisão preventiva decretada no final desta tarde, após o pedido feito ao Judiciário pela autoridade policial, e já foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.