Motorista provoca grave acidente envolvendo três veículos

De acordo com os policiais militares, a condutora de um Fiat Uno trafegava na rua General Sampaio, sentido bairro/centro. No cruzamento com a rua General Arruda, teve a frente cortada pelo motorista do Celta.

Com o forte impacto, o Uno ficou com a dianteira destruída, já o Celta seguiu e chocou-se na parede de um supermercado.

Na sequência, o homem saiu do local e retornou pela General Arruda colidindo em carros estacionados, uma caminhonete Nissan e uma Fiat Toro. O condutor só parou quando o carro, desgovernado, foi parar em cima da calçada e atingiu o muro do IEEOA.

Muito agressivo e transtornado, o indivíduo negou-se a realizar o teste do etilômetro. Ele foi conduzido à UPA onde estava em observação. Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos.

No Uno, estavam a condutora de 46 anos e a filha de 12 anos. O motorista do Celta, foi autuado pela recusa do teste do etilômetro. Algumas testemunhas disseram que ele já estava realizando manobras perigosas em outras ruas da cidade. O acidente foi no cruzamento das ruas General Arruda com General Sampaio, Centro, Alegrete.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.