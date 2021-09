Bombeiros localizam corpo de jovem em barragem no interior de Alegrete

Share on Email

De acordo com sargento Ferrão, o jovem estava próximo do local onde havia submergido. Ainda não foi repassada a identidade da vítima, apenas que é um jovem de 22 anos.

Assim que os Bombeiros foram acionados e chegaram ao local, iniciaram as buscas com barco e garateia. A reportagem do PAT buscou mais detalhes sobre o ocorrido, porém, ainda, não obteve mais informações.

Relatos preliminares da ocorrência, dão conta que a barragem fica em uma propriedade no Corredor Maneco Bica, Inhanduy – cerca de 35 KM da cidade.